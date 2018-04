Recrue de David Moyes lors de l'arrivée du coach à Old Trafford, Marouane Fellaini avait été directement pris en grippe par les supporters mancuniens lorsque les résultats du club n'étaient pas à la hauteur. Toujours est-il que l'ancien Standardman a toujours répondu présent et s'est battu pour se faire une place dans le groupe, et à se montrer important.

En fin de contrat en juin prochain, le Diable rouge suscite de nombreuses convoitises. Que ce soit au PSG, en Chine ou en Turquie, où il est régulièrement annoncé dans des clubs du top, le profil particulier du milieu récupérateur intéresse. Mais voilà que ce dossier pourrait prendre une nouvelle tournure à en croire José Mourinho.

"En l'état actuel des choses, nous sommes proches d'un accord mais en football, presque ce n'est pas assez" a indiqué le coach portugais des Red devils après la victoire contre Arsenal ce dimanche. "Quand un joueur attrape l'emblème du club après avoir marqué, je pense qu'il indique qu'il veut rester."

Le Special one, dont on connaît l'admiration pour Fellaini, s'est néanmoins montré prudent au sujet d'un joueur qui n'a aucun semblable dans le noyau mancunien. "Je veux voir le document blanc, avec l'emblème de United et la signature d'Ed Woodward [NdlR. le président du club mancunien] d'abord avant de célébrer [cette prolongation]".

"C'est un joueur qui peut être utilisé dans des circonstances tellement différentes, en fonction de l'évolution d'un match" a analysé Mourinho. "C'est pourquoi je veux qu'il reste."

Au club depuis septembre 2013, Marouane Fellaini pourrait donc enchaîner une sixième saison de rang à Old Trafford.