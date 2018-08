“Je lis partout que Chelsea estime que cela dépend de Thibaut, mais il a été très clair sur le fait que la meilleure option pour lui est d’aller à Madrid.” La salve est signée Christophe Henrotay, l’agent de Thibaut Courtois, dans The Sun.

Le club londonien a donc la pression, car c’est bien à lui de jouer désormais pour débloquer le dossier… ou le clore jusqu’au prochain mercato. Et pour cela, le club va devoir tout doucement choisir entre garder son Diable encore quelques mois sans pouvoir obtenir le moindre sou en juin prochain, ou se décider à rapidement recruter un portier pour ensuite pouvoir céder son actuel numéro 1 au Real.

“Tout le monde doit se montrer raisonnable”, estime pour sa part Henrotay. “Le club acquéreur est venu avec une offre raisonnable, pour un joueur à qui il reste un an de contrat et qui pourrait partir gratuitement dans douze mois. Chelsea peut obtenir une belle somme de transfert maintenant et signer quelqu’un ou quand même devoir trouver un remplaçant l’été prochain, mais sans obtenir le moindre sou pour Thibaut.” Comme une façon de dire que l’intérêt du club n’est pas forcément de se retrouver avec un gardien qui sera gratuit d’ici un an et qui plus est déçu de ne pas avoir pu rejoindre l’Espagne.

On le sait, le principal motif de cette envie d’ailleurs qui tiraille Courtois est avant tout personnel. “C’est une décision importante pour lui, car il veut se rapprocher de sa famille et il y a une offre en place que Chelsea peut accepter.”

L’agent de Thibaut en a également profité pour tordre la rumeur qui voudrait que le Diable rouge en fait une question d’argent. “C’est vrai qu’il pourrait être augmenté, mais il a refusé une offre plus intéressante provenant d’un autre club. Cela va au-delà de l’argent. […] C’est compréhensible que certains soient déçus de le voir quitter le club. Mais c’est une décision basée sur l’humain, de quelqu’un qui veut se rapprocher de ses enfants. Ca aussi, c’est raisonnable.”

De son côté, Courtois devrait être de retour ce lundi à Cobham après un break de trois semaines bien mérité. Son dernier post Instagram fait montre de son irrépressible envie de reprendre du service. Reste à savoir sous quel maillot…