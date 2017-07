Deux buts et deux assists contre Fulham, un assist et deux (superbes) buts contre Arsenal. Michy Batshuayi cartonne en préparation avec Chelsea. Le départ de Diego Costa étant quasi acté, le Diable Rouge pourrait enfin recevoir sa chance en pointe malgré l’arrivée d’Alvaro Morata en provenance du Real. Batsman peut en tout cas compter sur le soutien de Thibaut Courtois.

"Alvaro vient d’arriver et, comme tout nouveau joueur, il doit s’adapter à notre système et à l’équipe, a dit le gardien des Diables dans une interview accordée au Dailymail. Donc Michy a un petit avantage. C’est un bon attaquant. Donc s’il continue à marquer, il n’y a pas de raison de changer."

Thibaut Courtois n’est pas surpris par la réussite de son compatriote.

"Il a déjà fait ses preuves à Marseille et en équipe nationale. Vu l’efficacité de Diego Costa la saison passée, il n’a pas eu beaucoup l’occasion de jouer. Mais quand il a joué, il a montré qu’il pouvait apporter quelque chose. Tout le monde se souviendra qu’il a inscrit le but du titre contre West Brom. Mais cela ne l’a pas changé. Il connaît ses qualités. Il sait qu’il a sa place dans le noyau. Il travaille dur à l’entraînement, il ne se plaint jamais, il fait ce que le coach lui demande. Il sait aussi que Diego va partir et que c’est l’occasion de prouver ce qu’il vaut."

Cela dit , Alvaro Morata n’a pas quitté le banc du Real pour se retrouver sur celui de Chelsea. Il pourrait faire ses débuts ce mardi contre le Bayern.

"Alvaro est un très bon attaquant. Il est bon dans le jeu de position et il est doué techniquement. Quand il a reçu sa chance la saison passée, il a marqué. Il a toujours fait face à une grosse concurrence, au Real et à la Juve . S’il a su gérer cela et marquer des goals là-bas, je suis certain qu’il pourra le faire avec nous aussi."

De quoi mettre des bâtons dans les roues de Michy Batshuayi et inciter l’attaquant à partir cet été ? Selon nos informations, le Diable Rouge n’a pas prêté attention à l’intérêt de très nombreux clubs (comme Monaco, Fenerbahçe, Séville, etc.) car il est bien déterminé à réussir à Chelsea !