Voilà un discours dont la teneur va rassurer Antonio Conte. En marge du match nul contre Arsenal où il a été déterminant à plusieurs reprises, Thibaut Courtois a fait le point sur sa situation contractuelle, lui dont le bail expire en juin 2019.

"L’année vient de commencer, donc nous allons attendre quelques semaines puis nous nous allons nous asseoir autour de la table. Je suis content d’être à Chelsea et une prolongation est proche", a-t-il indiqué. Les grandes lignes de son nouveau contrat incluront forcément une augmentation, lui dont le salaire de base est actuellement de 120.000 euros par semaine et qui pourrait grimper à 230.000, soit un peu plus que celui de David De Gea qui est actuellement le gardien le mieux payé d’Angleterre.

L’intérêt supposé du Real Madrid, en passe de finaliser l’arrivée de Kepa, n’a pas perturbé le Limbourgeois. "Je suis très calme et détendu parce que je suis lié à Chelsea. Malgré les rumeurs, je suis concentré sur Chelsea et heureux d’être ici", a-t-il rappelé tout en espérant qu’Eden Hazard, sous contrat jusqu’en 2020, prolonge lui aussi l’aventure. "Perdre un joueur comme Eden serait mauvais pour le club. Eden est irremplaçable. Avec l’argent que vous pouvez recevoir pour lui, vous pouvez acheter 5 joueurs mais aucun ne sera aussi bon qu’Eden. Ce serait comme si Barcelone perdait Lionel Messi ou le Real Madrid Cristiano Ronaldo. Est-ce qu’Eden et moi nous nous encourageons mutuellement à signer ? Oui. Il va me dire : si tu signes, je signe. Pareil pour moi. Nous sommes tous les deux heureux ici." Antonio Conte appréciera.