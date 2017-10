Patrick De Koster a confirmé ce mardi ce qui était devenu depuis plusieurs semaines un secret de polichinelle: les négociations pour le renouvellement de contrat de Kevin De Bruyne, lié à Manchester City jusqu’en 2021, vont débuter "dans les prochains mois" selon l’agent du joueur qui, au micro de la radio italienne Crc, a commencé à avancer ses pions dans cette discussion.

"Le salaire de Kevin ? Quand vous voyez combien sont payés Neymar et Mbappé, vous pouvez vous imaginer ce que ce sera", a-t-il indiqué. Les deux Parisiens touchent respectivement 36,8 et 18 millions d’euros bruts par an alors que KDB, lui, émarge à 6,7 millions bruts par an et que ses dirigeants réfléchissent à lui offrir les mêmes émoluments que Sergio Agüero, le joueur le mieux payé du club avec ses 11,4 millions annuels.