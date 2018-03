"C'est l'équipe belge la plus forte de l'histoire, dit-il sans fuir ses responsabilités. Le trophée, on ne peut le remporter que si on le vise. On compte plusieurs trentenaires dans l'équipe, c'est donc le moment ou jamais pour le décrocher."

L'un des sujets de la semaine, et qui tiendra en haleine les observateurs jusqu'à la sélection définitive, c'est la présence de Radja Nainggolan dans le groupe des Diables. "Il doit faire partie du groupe, assène KDB. Sa vie privée ne me regarde pas. C'est un mec honnête, parfois trop, ce qui lui pose parfois des problèmes, mais il doit être avec nous en Russie."