De Bruyne est prié de se bouger

Diables Rouges

Si Marc Wilmots n’avait plus la cote auprès de certains des supporters, les joueurs ont aussi déçu le public belge. Le fan board, qui regroupe les présidents de plusieurs grands groupes de supporters, s’est réuni mardi au siège de l’Union belge. Lors de cette réunion, les supporters ont tapé du point sur la table auprès des responsables de la Fédération. Les joueurs en ont pris pour leur grade : "Ils doivent se bouger."

Le Diable qui a été le plus critiqué, c’est Kevin De Bruyne. Dans le fan board, on n’a vraiment pas apprécié l’attitude de joueur de Manchester City. "Il fait une super saison, il clame haut et fort qu’il va cartonner à l’ Euro et puis il nous sort des prestations très mauvaises", se plaint un des supporters. "Et maintenant il a, comme par hasard, retrouvé la forme en ce début de saison. Il a dû se passer quelque chose psychologiquement."

Les supporters ont reproché aux Diables leur manque d’envie. Leur demande est claire : plus de respect de la part des joueurs. "Ils ne chantent pas l’hymne et ils ne tiennent compte d’aucun supporter", dénonce un fan. "Le constat est saisissant entre un Buffon et nos Diables. L’Italien saute dans le public après une rencontre, nos joueurs restent à minimum 10 m de nous. Ils ne doivent pas oublier une chose : sans nous, ils ne sont rien !"

Malgré tout, les supporters restent derrière leur blason. Dans les prochaines semaines, une cellule ambiance va être créée. Plusieurs membres vont se rassembler pour tenter de fédérer les différents groupes de supporters. Avec comme but final une ambiance plus homogène (dans la tribune 4). Des tifos seront réalisés, avec une aide financière de 1895. En revanche, s’il y a des fumigènes ou autres, les amendes seront retirées de ce budget.

Lors de cette réunion, le futur stade a aussi été évoqué. Ghelamco, le promoteur, a montré des maquettes et affirmé que l’enceinte serait prête pour 2019. Les supporters ont aussi eu la confirmation que les prix des places allaient diminuer (à leur demande) : 15€ pour les enfants, 20€ pour les adultes face à la Bosnie, le premier match qualificatif à domicile pour la Coupe du Monde.