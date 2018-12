Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont les deux seuls Belges à figurer parmi les 50 joueurs nommés pour faire partie de l'Équipe UEFA de l'année qui sera choisie par les fans, a annoncé lundi l'Union européenne de football.

Courtois, pourtant meilleur gardien de la dernière Coupe du monde, est absent de la liste. Pour établir cette liste, les rédacteurs et les correspondants de l'UEFA se sont basés sur les performances en club et en équipe nationale, dans les compétitions de clubs de l'instance européenne. En 2017, De Bruyne et Hazard avaient été élus par les fans dans le onze UEFA de l'année alors que Dries Mertens et Thomas Meunier faisaient partie de la présélection.

Le club le plus représenté est le Real Madrid avec neuf joueurs alors que la France, championne du monde, a placé dix représentants. Les lauréats seront connus début janvier à l'issue du vote des fans.

La liste des joueurs

Gardiens : Alisson (Bré/Liverpool), Hugo Lloris (Fra/Tottenham), Keylor Navas (C-R/Real Madrid), Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid), Marc-André ter Stegen (All/FC Barcelone)

Défenseurs : Virgil van Dijk (P-B/Liverpool), Raphaël Varane (Fra/Real Madrid), Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Marcelo (Bré/Real Madrid), John Stones (Ang/Manchester City), Diego Godin (Uru/Atletico Madrid), Giorgio Chiellini (Ita/Juventus Turin), Samuel Umtiti (Fra/FC Barcelone), Jordi Alba (Esp/FC Barcelone), Kalidou Koulibaly (Sen/Naples), Lucas Hernandez (Fra/Atletico Madrid), José Gimenez (Uru/Atletico Madrid), Kostas Manolas (Grè/AS Roma), Gerard Piqué (Esp/FC Barcelone), Joshua Kimmich (All/Bayern Munich)

Milieux : Luka Modric (Cro/Real Madrid), Ngolo Kanté (Fra/Chelsea), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), James Milner (Ang/Liverpool), Casemiro (Bré/Real Madrid), Toni Kroos (All/Real Madrid), Ivan Rakitic (Cro/FC Barcelone), Paul Pogba (Fra/Manchester United), David Silva (Esp/Manchester City), Miralem Pjanic (Bos/Juventus Turin), Saul Niguez (Esp/Atletico Madrid), Isco (Esp/Real Madrid), Florian Thauvin (Fra/Marseille), Dimitri Payet (Fra/Marseille)

Attaquants : Kylian Mbappé (Fra/PSG), Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus Turin), Mohamed Salah (Egy/Liverpool), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid), Harry Kane (Ang/Tottenham), Neymar (Bré/PSG), Robert Lewandowski (Pol/Bayern Munich), Roberto Firminho (Bré/Liverpool), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Edin Dzeko (Bos/AS Roma), Gareth Bale (PdG/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/PSG), Luis Suarez (Uru/FC Barcelone), Paulo Dybala (Arg/Juventus Turin)