De Bruyne: voici ce qui le différencie des autres

Diables Rouges

Dans la galaxie catalane tissée par Pep Guardiola, les étoiles de Xavi et Andrès Iniesta brillaient à peine moins que celle de Lionel Messi.

Indissociables de la réussite de l’Argentin à la finition, les deux milieux ont incarné tout le pouvoir créatif du Barça. L’érosion de leur talent associé à l’arrivée de Neymar puis de Luis Suarez a entraîné dans le jeu de Messi une évolution, le quintuple Ballon d’Or se montrant ensuite plus impliqué dans la construction des actions et plus uniquement à leur conclusion.

Passeurs de génie, Xavi et Iniesta affichaient des chiffres moins impressionnants que ceux de De Bruyne. Une question de profil et de poste mais aussi de philosophie et de personnalité. Sous Guardiola, le record de buts sur une saison d’Iniesta est de 9, celui de passes décisives de 15.

Les standards de Xavi, notamment en 2008/09 (10 buts et surtout 30 passes décisives) sont plus élevés. Et De Bruyne, aussi buteur que passeur, navigue dans les mêmes eaux avec une répartition des actions décisives rares.

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.