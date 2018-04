Tour d’horizon de l’état de forme des sélectionnables à 50 jours du Mondial.

EN GRANDE FORME

L’éclaircie ne se résume pas qu’à Vincent Kompany. Non, de larges rayons de soleil inondent le ciel de Jan Vertonghen. Avec une interrogation en creux : et s’il était tout simplement le meilleur défenseur de Premier League du moment ? Le gaucher en a depuis plusieurs semaines les attributs. Et Mauricio Pochettino ne peut pas se passer de lui.



Le joli printemps romain coïncide avec le retour au premier plan de Radja Nainggolan qui avait connu quelques creux en février notamment. L’Anversois profite de son replacement plus haut, lui qui est plus souvent milieu offensif que relayeur ces derniers temps, pour retrouver un rendement qui ressemble à celui de la saison dernière.

(...)