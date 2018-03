Ce mardi, l'Union belge de football a dévoilé le maillot "Away" que porteront les Diables rouges durant la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Comme nous vous l'indiquions en février dernier, le maillot extérieur de notre sélection sera bel et bien jaune. Trois bandes, marque de fabrique de l'équipementier, deux noires et une rouge, apparaissent sur les épaules. Un fin lignage est également perceptible au niveau du torse. Les noms et les numéros seront imprimés en noir. Le short, noir lui aussi, arborera des rayures latérales qui achèveront le drapeau tricolore. Idem pour les chaussettes jaunes, agrémentées de lignes rouges et noires.

La tunique s’inspire du maillot que portait le gardien de but en 1984. Il marque néanmoins une grande première : les Diables n’ont jamais joué de matchs en jaune. Notre équipe nationale portera son nouveau maillot pour la première fois la semaine prochaine, soit le 27 mars , lors du match amical contre l’Arabie Saoudite.