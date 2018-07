Après leur troisième place historique à la Coupe du Monde en Russie, et leur retour triomphal dimanche à Bruxelles, les Diables Rouges bénéficient d'une courte période de repos bien méritée. Ils prépareront ensuite la nouvelle saison avec leurs clubs respectifs. La prochaine rencontre avec l'équipe nationale aura lieu le vendredi 7 septembre à l'Hampden Park de Glasgow, où la formation de Roberto Martinez jouera un match amical de préparation contre l'Ecosse à l'approche de la nouvelle Ligue des Nations de l'UEFA.

Il s'agira de la dix-huitième confrontation entre la Belgique et l'Écosse. La dernière a eu lieu en septembre 2013. La victoire 0-2 des Diables Rouges à Hampden Park, avait permis aux hommes de Marc Wilmots d'effectuer un grand pas vers la Coupe du monde 2014. Steven Defour et Kevin Mirallas avaient marqué les buts.

Le match en Ecosse sera le seul test avant le déplacement à Reykjavik pour y rencontrer l'Islande, quatre jours plus tard dans le cadre de la Ligue des Nations de l'UEFA. Dans ce nouveau tournoi impliquant tous les pays européens, la Belgique évolue en division A dans le groupe 2 qui comprend, outre la révélation de l'Euro 2016, la Suisse.

Après le match contre l'Islande, les Diables Rouges se produiront à trois reprises devant leur propre public. Le 12 octobre, les Belges accueilleront la Suisse, suivis quatre jours plus tard d'un match amical contre les Pays-Bas. Le 15 novembre, les troupes de Martinez recevront l'Islande en Ligue des Nations. Les Diables Rouges termineront leur phase de groupes le 18 novembre par un déplacement en Suisse.

Les quatre vainqueurs de groupe de la division A se qualifieront pour les demi-finales qui auront lieu les 5 et 6 juin 2019 et la finale le 9 juin 2019. La finale est prévue le 9 juin. Si Eden Hazard et Co terminent derniers de leur groupe, ils seront relégués en division B.

La dernière fois que les Diables Rouges ont joué contre l'Islande, c'était en novembre 2014. Dans un duel amical, les Belges s'étaient imposés 3-1 grâce à Nicolas Lombaerts, Divock Origi et Romelu Lukaku. La Belgique a gagné ses neuf matchs disputés face à l'Islande.

Il faut remonter à mai 2016 pour trouver trace du dernier duel entre la Belgique et la Suisse. Les Diables s'étaient imposés 1-2 grâce à Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne à la veille de l'Euro en France.

Le duel avec les Pays-Bas en octobre sera le 127e Derby plats pays. Fin 2016, les Diables Rouges ont joué pour la dernière fois contre les voisins du Nord. Dans l'Amsterdam Arena, le match amical s'était terminé sur le score de 1-1. Yannick Carrasco avait été le marqueur belge.

Le 2 décembre, les Diables Rouges connaîtront les pays qu'ils rencontreront lors des qualifications de l'Euro 2020 à l'issue du tirage au sort qui se déroulera à Dublin, en Irlande. Les matchs de qualification se joueront du 21 mars 2019 au 19 novembre 2019. Les deux premiers des dix groupes de qualification se retrouveront à l'Euro. Le vainqueur de chacune des quatre divisions de la Ligue des Nations obtiendra également un billet pour l'Euro.