Et puis le Turf Moor s’est levé. Comme un seul homme. L’ovation a été bruyante. Vibrante. Steven Defour a applaudi en retour en regagnant le banc de touche après 76 minutes de jeu. Ses meilleures depuis son arrivée ? Le débat est ouvert puisque ses prestations contre Liverpool (1 passe décisive), Watford (2 passes décisives) ou Hull avait laissé entrevoir une faculté d’adaptation rapide au jeu anglais avant que le soufflet ne retombe. Les plus consistantes alors ? Il y a de cela.

Si sa prestation doit être un peu relativisée par la nature de l’opposition (Bristol est seulement 21e en Championship), elle ne doit certainement pas être banalisée. Parce qu’un joueur ne signe pas tous les jours une passe décisive et un but. Parce que ses deux gestes se sont aussi inscrits dans un match plein qui confirme les progrès entrevus ces dernières semaines.

Le 31 décembre dernier, Sean Dyche avait rappelé le défi auquel son milieu faisait face : "La Premier League, c’est physique, rapide. J’ai vu jouer Steven à Anderlecht, c’est un jeu différent ici. Là bas, c’est lent, méthodique. Ici, c’est une culture différente. Il y a une adaptation physique et au niveau de la manière de jouer parce que nous n’avons pas tout le temps le ballon."

Autrement dit , après avoir fait courir le ballon au Sporting, le milieu a dû apprendre à courir après. Tout en le bonifiant après une grosse débauche d’énergie. Et tant sa passe décisive que son but tendent à prouver que le milieu parvient à assumer ce choc culturel puisqu’il a offert sur un plateau l’ouverture du score à Sam Vokes avant de doubler la mise magistralement avec une merveille de ballon piqué au bout d’une longue course.

"Quelle finition fantastique. C’était absolument sublime et ce moment merveilleux a suivi une très bonne performance collective. Tuer un match avec une telle finition est exceptionnel. Steven mérite tous ses applaudissements", a salué Sean Dyche. "Steven a fait de bonnes courses. Nous le savions déjà, il a juste trouvé ce moment de lucidité que peuvent avoir des joueurs de qualité comme lui et c’est juste une finition sublime. C’est aussi simple que cela. C’est un très bon joueur mais le football anglais est différent, la Premier League est différence. Cela peut être très technique et très physique, mais aussi très exigeant en termes de distance à couvrir. J’ai dit au début de la saison que cela prendrait du temps, il s’adapte et il y arrive."

Et il est désormais prêt à s’installer : après deux rencontres sur le côté gauche du 4-4-2 des Clarets, le Diable a été le principal bénéficiaire du 4-5-1 mis en place où il a confirmé une influence grandissante dans le cœur du jeu. Tout en clamant : "maintenant, je suis au point".