Si l'on en croit nos confrères du Nieuwsblad, la revalidation de Steven Defour se passe plutôt bien. Pour rappel, le médian de Burnley a été opéré il y a deux mois (le 5 février) au cartilage du genou et tout le monde lui prédisait une fin de saison prématurée.C'était sans compter sur les miracles dont est capable Lieven Maesschalk. Le célèbre physiothérapeute a pris Defour sous son aile et leur travail commun semble porter ses fruits., souligne-t-on dans son entourage.La persévérance de Defour doit faire plaisir au staff des Diables... mais si on se met à la place de Roberto Martinez, on l'imagine mal rappeler un joueur qui ne sera pas à 100% dans ses 23, d'autant plus que les possibilités ne manquent pas au milieu de terrain. Entre Witsel, Fellaini, Dembélé, Tielemans, Nainggolan, De Bruyne ou Dendoncker, il risque déjà d'y avoir un, voire deux déçus.