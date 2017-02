Et dire qu’il n’avait même pas de chaussures pour son premier entraînement. À 6 ans, Moussa Dembélé est emmené par sa maman, Tilly, au terrain de foot de la commune, Berchem. Et dès ses premiers pas, le petit Dembélé impressionne. "On n’apprend pas à jouer au foot à un gamin pareil", se souvient Willy Ludikhuyze, coach des jeunes à Berchem Sport, dans la Gazet van Antwerpen. "On l’appelait l’homme serpent, il slalomait entre les joueurs. Il dribblait tout le monde, comme s’il dansait."

Très vite, Moussa est repéré par le Germinal Beerschot.

(...)

