Latéral droit ? Le jour de ses débuts contre Everton. Latéral gauche ? Trois semaines plus tard devant West Bromwich le 1er octobre. Milieu défensif ? Il tenait ce rôle depuis le 5 novembre avec une certaine réussite. Jason Denayer a finalement dû attendre son 14e match avec Sunderland pour enfin être titulaire à son poste de prédilection, celui de défenseur central.

Pourtant, quand il a été prêté aux Black Cats lors des dernières heures du mercato d’été, le deal était clair : le Diable venait pour évoluer en défense centrale. Sauf que les aléas de la saison, entre blessures des uns et méforme des autres, l’ont transformé en couteau suisse pour David Moyes qui, à l’exception de ses 18 minutes à Bournemouth en novembre, l’a utilisé à toutes les sauces ou presque.

Le joueur ne s’en est jamais plaint. Au contraire de Manchester City où la direction s’est sentie un peu flouée. Et la performance du Diable contre Burnley en Cup a rappelé - après un intermède particulièrement réussi dans l’entrejeu où sa justesse technique a fait merveille - que Denayer était d’abord un défenseur central.

"C’est mon poste, c’est vrai mais jouer au milieu n’est pas un problème", a soufflé le Diable dans les colonnes du Chronicle.

Ce double retour, puisqu’il revenait aussi d’un petite blessure aux ischios-jambiers, était pourtant piégeux face à un adversaire qui en avait passé quatre aux Black Cats lors du Boxing Day. Mais Denayer s’en est parfaitement sorti.

"C’est bien pour moi de jouer en défense centrale, j’étais content. Après, c’est comme le vélo, cela ne s’oublie pas", souligne le joueur associé pour la première fois à Djilibodji. "Dans le vestiaire, nous avons discuté avec Papy pour savoir comment se couvrir mutuellement et je pense que nous nous sommes bien débrouillés. C’était difficile, très physique car il y avait beaucoup de longs ballons mais nous avons tenu le coup."

Et permis à Sunderland de boucler son 4e match seulement de la saison sans encaisser de but "ce qui reste le plus important pour un défenseur", rappelle Jason Denayer.

Et ce qui reste aussi le meilleur moyen pour Sunderland, actuellement 18e à un point de Crystal Palace avant d’affronter Stoke ce samedi, pour se sauver en PL.