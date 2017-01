Diables Rouges Une seule fois décisif cette saison, l'ancien Anderlecht a inscrit son premier but dans la Botte face à la Roma duet de

Opposé à l'AS Roma, avec Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen titulaires, la Sampdoria de Gènes s'est rapidement retrouvée menée au score sur un but de Bruno Peres à la cinquième. Mais la Samp' est revenue au score un quart d'heure plus tard grâce à un but de Dennis Praet.

L'ancien anderlechtois était à la réception d'un centre en retrait de Muriel. Idéalement venu de la deuxième ligne, le médian a repris en un temps du pied droit le service de son partenaire pour propulser le cuir dans la lucarne gauche de Wojciech Szczesny, cloué sur place.

Après un assist lors d'une défaite 4-1 face à la Juventus en octobre dernier, voici dont le premier but du Diable rouge sous les couleurs génoises en 23 rencontres.