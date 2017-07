Une nouvelle image découverte sur le site Footy Headlines en dit plus sur le deuxième maillot des Belges. Une image on ne peut plus... jaune ! Celui-ci devrait en effet être jaune canari (comme celui du PSG ) avec des effets noirs (vraisemblablement trois bandes, typiques d'Adidas, l'équipementier des Diables) et rouges. Le col serait ras de cou.