PREMIER MATCH: 2 JUIN 2007

Diables Rouges Ce samedi, le gaucher égalera les 96 apparitions de Jan Ceulemans avec les Diables Rouges.

À cette époque, la Belgique occupe la cinquième place de son groupe qualificatif pour l’Euro 2008. Pas épargné par les critiques, René Vandereycken décide de lancer deux nouveaux jeunes : Tom De Mul et Jan Vertonghen. Prêté au RKC Walwijk, le gaucher est immédiatement titularisé au coeur de la ligne médiane, aux côtés de Marouane Fellaini et juste devant Gaby Mudingayi. Il signe une excellente prestation face au Portugal mais les Diables Rouges s’inclinent une nouvelle fois (1-2). Sa première période est de grande qualité et il est à deux doigts d’inscrire un premier but mais sa reprise de la tête passait au-dessus. Avec une cote de sept sur dix, il obtient, au même titre que Stijn Stijnen, Marouane Fellaini et Emile Mpenza, la meilleure notation au terme des nonante minutes.





PREMIERE FOIS CAPITAINE: 25 MAI 2012

Occupé à régler son transfert vers Tottenham, Jan Vertonghen connaît une nouvelle avancée dans sa carrière en enfilant le brassard de capitaine de l’équipe nationale. Georges Leekens venait tout juste d’abandonner le navire noir-jaune-rouge et Marc Wilmots, confronté au forfait de Vincent Kompany, décidait de lui confier cette responsabilité dès sa première rencontre, face au Monténégro (2-2).

(...)