Les Diables rouges ne sont attendus qu'à 15h00 dimanche à l'hôtel de ville de Bruxelles.

Mais de nombreux supporters se sont déjà rassemblés sur la Grand-Place de Bruxelles dans la matinée, a constaté l'agence Belga. La place peut accueillir jusqu'à 8.000 personnes. Il est déjà certain que la 3e place obtenue par les Diables rouges lors du Mondial 2018 de football sera fêtée par de nombreux supporters dimanche après-midi sur la Grand-Place de Bruxelles. Des dizaines de fans attendent devant le balcon l'hôtel de ville, habillés en rouge sous un soleil de plomb. L'atmosphère est bon enfant avec déjà quelques coups de klaxons et les premières bières.

Certains supporters sont venus de loin, comme Pascal Dauby et ses deux filles, arrivés de Virton, en province de Luxembourg. "Nous sommes fiers d'être Belges. En 1986, j'étais trop petit pour pouvoir venir ici sur la Grand-Place. Je voulais que mes filles vivent ce moment que je n'ai jamais connu."

Pour la première fois depuis la coupe du monde 1986 au Mexique, les Diables rouges ont atteint les demi-finales. Vers 14h00, ils seront reçus par le roi Philippe au château de Laeken. Ensuite, ils parcourront les rues de la capitale en bus entre le Mont des Arts et la Grand-Place. Ils sont attendus vers 15h00 à l'hôtel de ville.

L'entrée sur la Grand-Place s'effectue uniquement via la rue au Beurre et la rue de la Colline, précise la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles sur Twitter. Les sacs à dos et les sacs à main sont strictement interdits. Si la Grand-Place est complète, les supporters seront invités à rejoindre la place de l'Albertine où un écran géant a été installé.