Roberto Martinez a repris le travail, au bureau du centre national de Tubize. Et il ne s'agit pas seulement de superviser les Diables rouges dans leurs clubs en vue des matches contre la Grèce et la Russie, fin mars. Il leur faut aussi fixer définitivement le programme complet de l'année et notamment les rencontres amicales du mois de novembre, dans la foulée de la fin de la campagne qualificative et juste avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde.Selon, l'Union belge vient de mandater un agent de matches de pointe afin de gérer les nombreuses sollicitations. En effet, plusieurs équipes nationales veulent se frotter aux Diables rouges et les fédérations asiatiques ont pas mal d'argent à investir dans l'organisation de ce qui ressemblerait à un match de gala pour nos futurs hôtes. Selon les informations de nos confrères, on parle d'un million d'euros par rencontre.Pour rappel, le match Russie-Belgique (le 28 mars prochain à Sotchi) rapportera déjà 300.000€ à l'Union belge.