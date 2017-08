Découvrez les résultats des Belges à l'étranger.

Arsenal a débuté sa saison en soulevant un trophée. Les Gunners d'Arsenal ont émergé en fin de match pour égaliser (1-1) avant de remporter une séance de tirs au but (4-1) marquée par l'essai, raté, de Thibaut Courtois.

C'est sans Eden Hazard, blessé, que Chelsea débutait la rencontre. Cependant, les Blues d'Antonio Conte comptaient Thibaut Courtois et Michy Batshuayi dans ses rangs au coup d'envoi.

La première mi-temps, sensiblement à l'avantage d'Arsenal, aura été stérile en but malgré une tentative d'Alexandre Lacazette (22e) sur le poteau.

Au retour des vestiaires, Chelsea a ouvert le score grâce à Victor Moses (0-1, 46e), au bon endroit suite à une remise de la tête de Cahill. Alors que Chelsea se dirigeait vers la victoire, Pedro a été exclu pour un tacle par derrière sur Elneny (80e). Deux minutes plus tard, Arsenal a égalisé via son nouveau défenseur bosnien Sead Kolasinac, auteur d'une tête salvatrice sur coup franc (1-1, 82e). A noter que Charly Musonda est monté au jeu à la 82e alors que Michy Batshuayi est descendu à la 74e pour Alvaro Morata.

Il aura donc fallu procéder aux tirs au but pour départager les deux équipes. Arsenal n'a raté aucune tentative, au contraire de Chelsea. En effet, Courtois et Morata ne sont pas parvenus à convertir leur essai, laissant le titre aux Gunners.

C'est la 15e fois qu'Arsenal remporte la Community Shield. Le club d'Arsène Wenger, 5e du défunt exercice, attend un titre en championnat depuis 2004 et sera absent en Ligue des Champions pour la première fois en 20 ans.





FRANCE

En battant Nantes (3-0), Lille n'a pas manqué son entrée dimanche à l'occasion de la première journée du championnat de France de football. Chez les Canaris, Guillaume Gillet est monté au jeu alors que le résultat était déjà acquis (75e). Une minute plus tard, il a reçu une carte jaune.

Nantes n'a jamais su se montrer à la hauteur de l'enjeu, au contraire des Lillois bien en place tactiquement et très concentrés. En première période, la défense nantaise renouvelée a énormément souffert mais s'en est tirée à bon compte. A la reprise, les Nordistes ont joué encore plus vite vers l'avant. Lille s'est alors envolé grâce à Junior Alonso (48e, 1-0) et Nicolas De Préville sur penalty (68e, 2-0).

Anwar El Ghazi a terminé le travail (70e, 3-0). Le Néerlandais a célébré son but en exhibant un t-shirt sur lequel était inscrit "Nouri 34". El Ghazi tenait ainsi à rendre hommage à son ancien équipier à l'Ajax Abdelhak Nouri, victime d'un malaise cardiaque en plein match amical contre le Werder Brême le 8 juillet.





MLS

L'Impact Montréal de Laurent Ciman a pris la mesure d'Orlando City (2-1), samedi en Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain de football. Le Belge a joué l'intégralité de la rencontre dans l'axe de la défense canadienne.

Orlando avait pourtant ouvert le score à la 12e grâce à Larin mais Piatti (48e, s.p.) et Jackson-Hamel (84e) ont permis à l'Impact de s'imposer. Grâce à cette victoire, Ciman et co remontent à la 9e place de la Conférence Est avec 27 points.

Quant au FC Dallas, il a été battu sur la pelouse de Philadelphie Union (3-1) après des réalisations de Sapong (12e et 68) et Ilson (22e). Barrios (90e+2) a sauvé l'honneur des Texans dans le temps additionnel. A noter que Roland Lamah a joué toute la partie sur l'aile gauche de l'attaque de Dallas.

C'est la 5e défaite de la saison pour le club de Lamah, désormais 3e de la Conférence Ouest avec 34 points.





CHINE

Axel Witsel partage l'enjeu sur la pelouse de Shanghai SIPG

Le Tianjin Quanjian, avec Axel Witsel durant toute la rencontre, a partagé l'enjeu (0-0) sur le terrain de Shanghai SIPG lors de la 20e journée de Super League, championnat chinois de football.

Cette rencontre, qui opposait le 2e contre le 3e du classement, n'a donc pas pu trouver de vainqueur. C'est le 7e match de rang sans défaite en championnat pour le club d'Axel Witsel, entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro.

Au classement, le Guangzhou Evergrande est premier avec 44 points devant Shanghai SIPG (41) et Tianjin Quanjian (36).