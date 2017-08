L'Impact Montréal de Laurent Ciman a pris la mesure d'Orlando City (2-1), samedi en Major League Soccer (MLS), championnat nord-américain de football. Le Belge a joué l'intégralité de la rencontre dans l'axe de la défense canadienne.

Orlando avait pourtant ouvert le score à la 12e grâce à Larin mais Piatti (48e, s.p.) et Jackson-Hamel (84e) ont permis à l'Impact de s'imposer. Grâce à cette victoire, Ciman et co remontent à la 9e place de la Conférence Est avec 27 points.

Roland Lamah défait

Quant au FC Dallas, il a été battu sur la pelouse de Philadelphie Union (3-1) après des réalisations de Sapong (12e et 68) et Ilson (22e). Barrios (90e+2) a sauvé l'honneur des Texans dans le temps additionnel. A noter que Roland Lamah a joué toute la partie sur l'aile gauche de l'attaque de Dallas.

C'est la 5e défaite de la saison pour le club de Lamah, désormais 3e de la Conférence Ouest avec 34 points.