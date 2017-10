Alors que les Diables Rouges sont déjà qualifiés pour le Mondial, il reste encore un match à boucler avant d'en finir avec ces éliminatoires. Le dernier rendez-vous opposera la Belgique à Chypre ce mardi soir à Bruxelles.

Notre équipe nationale pourrait, en cas de victoire, réussir un joli 28/30. Avec huit victoires et un match nul, la campagne a été très bonne pour la Belgique. De plus, si les Diables Rouges inscrivent plus de 4 buts, alors la Belgique deviendrait la meilleur attaque de ces éliminatoires, juste devant l'Allemagne.

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Eden Hazard, le capitaine est venu parler aux journalistes.

"Bien sûr qu'on pense au record de buts, on veut le battre," a indiqué le joueur de Chelsea avant de se remettre un peu en question. "Collectivement, on a parfois tendance, moi compris, à faire les mauvais choix. Je donne le meilleur, je ne gère pas, quitte à être fatigué à la fin. On m'a beaucoup reproché, à l'époque de Lille, d'être moins bon en sélection."

Hazard a aussi gentiment botté en touche une question concernant l'ambition de notre équipe nationale pour la prochaine Coupe du Monde. " On essaiera d'aller le plus loin possible. Pas facile de donner un prono, finale, demi-finale, quart..."

Quant à Roberto Martinez, il a annoncé qu'il s'attendait à voir une fête mardi soir à Bruxelles. "Ce match sera une fête. Mais je ne ferai pas encore une exception en buvant une bière",a-t-il indiqué. "Je ne suis pas d'accord avec certaines critiques sur la défense, en soulignant la défense à trois. Mais on défend à 11. Quand tu fais face à la Belgique, l'adversaire est concentré sur les joueurs comme Eden ou Kevin. On doit donc devenir imprévisible."

Le sélectionneur fédéral a aussi confirmé que Thomas Vemaelen ne sera pas de la partie contre Chypre. "Carrasco suspendu est rentré à Madrid. Tout comme Marouane à Manchester. Romelu Lukaku, lui, est prêt physiquement. Nous avons des remplaçants directs. Chadli a déjà joué dans ces deux positions. Il a l'air solide, il a eu des séances supplémentaires."

A noter que 37.500 places ont été vendues pour ce match.

Romelu Lukaku est rétabli pour le match contre Chypre

Romelu Lukaku s'est entraîné pour la première fois avec les Diables Rouges, lundi soir, à Tubize. La Belgique affrontera Chypre mardi soir dans son dernier match de qualification au Mondial, dans le groupe H.

L'avant-centre avait manqué le déplacement en Bosnie-Herzégovine en raison d'une blessure à la cheville. "Romelu Lukaku est rétabli et disponible", a déclaré le sélectionneur national Roberto Martinez. "Il est 'fit' à 100%, mais nous ne devons pas oublier qu'il ne s'est entraîné qu'une fois avec le groupe."

Le sélectionneur ne semble donc vouloir prendre aucun risque avec son attaquant, surtout après la blessure de Marouane Fellaini, son équipier à Manchester United, samedi, en Bosnie-Herzégovine. "Marouane est rentré à Manchester. Je n'ai pas encore eu de contact avec José Mourinho, mais bien avec le staff médical d'United. La relation avec le club est très bonne."

Revivez la conférence de presse