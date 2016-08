Diables rouges: Martinez impressionné par Dendoncker

Diables Rouges

Rappelé par sécurité vu la blessure de Marouane Fellaini, Leander Dendoncker s’est entraîné avec les Diables Rouges ce matin.

Il a fait la connaissance de Roberto Martinez et a fait fort impression auprès du sélectionneur. "

Il m’a surpris par son talent et sa polyvalence. Il a une excellente attitude et beaucoup d’envie. Il restera avec nous jusqu’à la fin du séjour." Le médian d’Anderlecht est donc le seul joueur de Pro League dans le noyau des Diables.

Roberto Martinez avoue pourtant avoir été "surpris par le niveau et le physique de notre championnat. Il y a beaucoup d’intensité et de contacts en Belgique".





Fellaini très certainement out pour l’Espagne

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Marouane Fellaini. Vu le discours de Roberto Martinez, le médian de Manchester United ne sera certainement pas dans le groupe pour affronter l’Espagne à cause de ses soucis au dos. Sa présence pour le déplacement à Chypre reste, elle aussi, un grand point d’interrogation. "Nous serons fixés dans les 24 heures", lançait Martinez mardi midi. "Nous verrons alors s’il est capable de voyager avec nous. Nous le saurons assez rapidement. Ce genre de problème peut être vite réglé tout comme il peut traîner en longueur."





Wout Faes s’est entraîné avec les Diables

"Quoi, Fellaini s’entraîne avec le groupe ?" Beaucoup se sont posé la question en voyant les Diables Rouges au loin et de dos. Deux touffes de cheveux étaient visibles : celle d’Axel Witsel et celle de… Wout Faes. Le jeune défenseur anderlechtois, souvent comparé à David Luiz pour son look capillaire, a pu s’entraîner avec les Diables Rouges ce mardi matin. "C’est un jeune défenseur de talent et j’espère qu’il pourra se nourrir de cet entraînement pour rejoindre l’équipe nationale U19 et que ça l’aidera pour les matches à venir" , a expliqué le sélectionneur national…