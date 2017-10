Bonne nouvelle ce jeudi matin sous la pluie tubizienne : on a vu la tignasse de Marouane Fellaini sur le terrain d’entraînement. Il ne souffre plus de la cheville et pourra tenir sa place au poste de numéro 6, avec Kevin De Bruyne à ses côtés, dans le même rôle qu’à City.

Roberto Martinez a fait savoir qu’il ne ferait pas d’essais en Bosnie et il ne lui reste donc que deux incertitudes sur les onze places. La première concerne le poste d’attaquant de pointe. Le forfait de Romelu Lukaku, touché à la cheville, est acté depuis ce jeudi. Pour le remplacer, il reste deux pistes : Origi ou Batshuayi (voir page S4).

L’autre place où un doute subsiste, c’est celui de défenseur central, entre Alderweireld et Vertonghen. Kabasele, rappelé pour remplacer numériquement Jordan Lukaku, a une longueur de retard. Cela se jouera donc entre Dedryck Boyata, Laurent Ciman et Thomas Vermaelen.

Jusqu’à présent, la hiérarchie jouait en faveur du Barcelonais. La preuve : en 2017, il a davantage joué avec l’équipe nationale (225 minutes) qu’en club (209 minutes avec la Roma) ! Roberto Martinez a fait savoir aux Diables que d’ici à mars, le temps de jeu en club ne serait pas encore capital dans ses choix… Il accepte donc qu’un joueur manque de temps de jeu mais avec Vermaelen, c’est nettement plus sérieux, puisqu’il n’a pas une seule minute au compteur depuis le mois d’août. Lors de Belgique-Grèce, il avait parfois souffert. L’aligner en Bosnie serait donc un vrai risque.