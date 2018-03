L'Observatoire du football (CIES) a publié lundi son évaluation des meilleurs joueurs, à chaque poste, issus des cinq grands championnats.

Le Belge Mousa Dembélé (Tottenham) a reçu la deuxième note au poste de milieu défensif. Kevin De Bruyne (Manchester City), Dries Mertens (Naples) et Eden Hazard (Chelsea) sont aussi présents dans ce rapport qui tient compte des prestations des joueurs depuis le 26 décembre 2017. Dans un rapport trimestriel, l'Observatoire du football évalue les joueurs des cinq plus grands championnats européens, à savoir la Liga espagnole, la Premier League anglaise, la Ligue 1 française, la Bundesliga allemande et la Serie A italienne. Sont pris en compte la rigueur, la récupération, la distribution, les occasions créées, les tirs ainsi que le résultat du club pour peu que le joueur ait joué 45 minutes du match.

Mousa Dembélé est le Belge le mieux classé. Le milieu de terrain des Spurs est deuxième, derrière l'Allemand Toni Kroos (Real Madrid), dans la catégorie milieux de terrains défensifs. Kevin De Bruyne, en tête de Premier League avec les Skyblues, est classé 6e chez les milieux "box-to-box", catégorie emmenée par le Danois Christian Eriksen (Tottenham).

Eden Hazard (Chelsea) et Dries Mertens (Naples) complètent le contingent belge de ce classement. Le Louvaniste, 2e en Italie avec Naples, est 7e chez les attaquants, deux places devant Hazard, capitaine des Diables. A noter que l'Argentin Lionel Messi (FB Barcelone) est le joueur le mieux noté de ce ranking.

Mardi, les Diables Rouges défieront l'Arabie Saoudite au stade Roi Baudouin (20h45) en match de préparation pour le Mondial 2018.