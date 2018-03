Seuls 20.000 tickets ont pour l'instant été vendus pour le match amical entre la Belgique et l'Arabie Saoudite qui aura lieu mardi au Stade Roi Baudouin, a confirmé vendredi à Belga l'Union belge de football (URBSFA) à Tubize.



A quatre jours du match, le Stade Roi Baudouin n'est donc même pas encore rempli qu'à moitié. Il est possible de se procurer des billets en ligne jusqu'au jour du match.

Il semble que le public ne s'enthousiasme pas pour ce match amical disputé dans le froid du mois de mars face à à l'Arabie Saoudite, 69e au classement FIFA. C'est pourtant le premier match des Diables dans une année de Coupe du monde, qui aura lieu cet été en Russie.

Plus de mille personnes ont assisté vendredi à l'entraînement des Diables Rouges à Tubize, qui était ouvert au public.

L'année dernière, on ne s'était pas non plus pressé au portillon pour le match amical face à la République tchèque, disputé en juin 2017. En novembre dernier, le match amical contre le Mexique avait attiré plus de 40.000 personnes.