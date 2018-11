Thorgan Hazard est l'un des Diables Rouges les plus en forme en ce début de saison. L'ailier a inscrit 10 buts et délivré 5 assists, toutes compétitions confondues, avec le Borussia Mönchengladbach.

"Cela continue à aller bien pour moi et pour l'équipe surtout", s'est réjoui Hazard, lundi, en conférence de presse à Tubize.

Hazard a marqué plus de buts que son frère Eden (8), Dries Mertens (8) ou encore Romelu Lukaku (4). Mais cela ne changera pas son approche en équipe nationale. "On ne parle pas de chiffres en équipe nationale. Après, c'est vrai que quand tu te montres tous les week-ends, que t'es performant et décisif, les gens te disent 'continue comme ça', mais sinon rien ne change. On n'est pas des joueurs qui parlent de chiffres, on est là pour passer un bon moment ensemble et gagner ces deux matchs", a expliqué Hazard.

Le joueur de Mönchengladbach espère néanmoins que ses prestations ne sont pas passées inaperçues auprès du sélectionneur Roberto Martinez. "J'espère que j'aurai du temps de jeu, mais le plus important, c'est de gagner ces deux matchs. Pour l'instant, je suis en bonne forme, donc si je peux aider l'équipe c'est avec plaisir", a souri Hazard. Ses statistiques ont le mérite d'augmenter la concurrence au niveau offensif. "On est là pour essayer de pousser les autres vers le haut. Par rapport à mon poste, c'est difficile de les bouger. Après, tu ne sais jamais, le coach décide, il faut être patient. J'essayerai de faire bon usage de ce qu'on me donne."

Le Real Madrid a confirmé l'intérimaire Santiago Solari comme entraîneur principal. Le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez figurait, selon les médias espagnols, sur la short-list du club pour remplacer Julen Lopetegui, limogé il y a deux semaines. "Tant mieux qu'il n'est pas parti, on en a déjà perdu quelques-uns (les assistants Graeme Jones et Thierry Henry), cela aurait été dur de devoir en plus chercher un nouveau sélectionneur", a lancé en rigolant Hazard. "Je ne sais pas s'il a été en contact avec le Real, mais je pense qu'il aime bien l'équipe nationale, qu'il se sent bien ici. On fait du bon travail avec lui, il est apprécié par le groupe."

"Tout va bien" pour Hans Vanaken, auteur de 9 buts et 10 assists en ce début de saison

Avec 9 buts et 10 passes décisives sous le maillot du Club Bruges, toutes compétitions confondues, Hans Vanaken a soigné ses statistiques en ce début de saison. "Tout se passe bien, n'est-ce pas?" a lancé le Brugeois lundi en conférence de presse.

"Le football va bien pour moi en ce moment. Je ne peux pas expliquer ces bonnes statistiques. Tout se passe bien, n'est-ce pas? Ce sont des périodes. Regarde Ruud Vormer. La saison passée, ses statistiques avaient explosé."

Vanaken est appelé par Roberto Martinez pour la troisième fois, après les rassemblements de septembre et octobre. "C'est désormais moins nouveau pour moi", a souri le milieu offensif. "Je dois continuer à faire de mon mieux au Club Bruges, garder ma forme. Je ne m'attends pas à être titulaire, mais si je peux jouer avec l'équipe nationale, je dois le faire comme avec le Club. Les équipiers sont différents, mais je dois essayer de reproduire la même chose."

Avec ses 9 buts, Vanaken a fait trembler plus de fois les filets que des joueurs comme Eden Hazard (8), Dries Mertens (8) ou Romelu Lukaku (4). "J'ai peut-être marqué plus que la plupart des Diables Rouges, mais je joue à un niveau différent, inférieur", a nuancé le Brugeois. "Eden Hazard n'a pas joué tous les matchs, mais il a marqué beaucoup. J'ai toujours été un gars tranquille. Les gars qui sont ici ont déjà été plus loin, mais ce sont toujours des gars simples, tranquilles."

Vanaken s'est distingué par des buts et des assists en ce début de saison. "Je peux parfois autant profiter d'un assist que d'un but, surtout s'il est beau, comme le lob pour Wesley contre Eupen par exemple", a conclu le dernier Footballeur Pro de l'année.