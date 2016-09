Diables, Standard,...: De Camargo se met à table

Diables Rouges

Si, par malheur, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Christian Benteke et Divock Origi devaient tous se réveiller grippés, ce matin, Roberto Martinez ne doit pas faire revenir un centre-avant de Belgique. Igor De Camargo (33 ans) joue depuis cet été à l’Apoel Nicosie et veut aider son pays.

L’ex-Standardman loge à l’hôtel Hilton Park… avec les joueurs de l’équipe nationale chypriote. "Je leur ai raconté tous les secrets de votre tactique", dit-il à son coéquipier Giorgos Merkis, qu’il croise dans le lobby pendant notre interview.

C’est dans ce même hôtel que résidait l’AEL Limassol avant le match de qualification pour la Ligue des Champions contre l’Anderlecht de van den Brom, en… 2012. Et c’est là que des supporters d’Anderlecht avaient réveillé les joueurs chypriotes la nuit en faisant sonner leur téléphone. "Quand vous voyez la piscine, le soleil et les palmiers, vous croyez que je suis en vacances, n’est-ce pas ?" nous demande Igor pendant le reportage photos. "Ne vous trompez pas : je vis comme un pro. Je ne nage pas en journée, je me repose à l’intérieur, dans ma chambre climatisée."

Quelle a été la plus grande adaptation ?

"La chaleur. Je suis brésilien, mais je n’y ai plus vécu depuis 17 ans. Donc, quand je suis descendu pour la première fois de l’avion ici, c’est comme si je rentrais dans un sauna. J’ai aussitôt envoyé le message suivant à ma femme, qui devait encore partir avec mon fils de 6 ans et ma fille de 20 mois : ‘Prends de la crème solaire et un sac isotherme pour garder les boissons au frais pour les enfants ’."

Ce lundi, il a plu très fort, Igor ! Mais le chauffeur du taxi nous a dit : ‘Ce n’est pas de la pluie, c’est une blague. Ce sont les premières gouttes que je vois en 2016’ …

(Rires) "Oui, ne croyez pas qu’il fera froid pendant le match (NdlR : il fera 25 degrés) . Mais les Belges ont de la chance. Samedi, il faisait encore 41 degrés. Et le match se joue à 21 h 45, heure locale. La grosse chaleur aura disparu. Ici, on s’entraîne à 8 h du matin ou à 19 h. Et entre chaque exercice, on boit. En journée, je bois au moins deux litres."

