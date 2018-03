Le potentiel offensif des Diablotins offre certaines garanties pour la fin de la campagne et les trois déplacements restants.

Sept buts en quatre jours inscrits par sept joueurs différents dont six à vocation offensive : le rassemblement qui vient de s’achever a fait naître une tendance et surtout fait éclore un potentiel réjouissant pour ses Espoirs qui, même sans les deux plus grands talents offensifs – sur le papier – de leur génération, à savoir Zakaria Bakkali et Charly Musonda, peuvent compte sur une drôle de force de frappe.

