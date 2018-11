Les infos de la soirée de jeudi.

Yannick Carrasco pas sur la feuille

Arrivé sur le sol belge très tardivement, en provenance de Chine, à la suite d’un souci de passeport, Yannick Carrasco n’apparaissait pas sur la feuille de match. Sels était, lui aussi, en tribune.

Praet s’est échauffé

Alors que Martinez l’avait annoncé out, Dennis Praet était bel et bien sur la feuille de match et s’est même échauffé.

Le discours pour Kompany

Romelu Lukaku étant absent pour blessure, c’est Vincent Kompany qui s’est chargé du traditionnel discours d’avant-match. Tout le groupe était, en rond, autour de lui.

Courtois… seul gaucher

Fait étonnant : le seul gaucher du onze des Diables était le gardien, Thibaut Courtois.

Finbogasson remplacé en dernière minute

Alors qu’il était annoncé titulaire sur la feuille de match, l’ancien joueur de Lokeren n’a pas débuté. Traustason l’a remplacé.