Naples s'est largement imposé sur le terrain de l'Udinese (0-3), samedi soir pour le compte de la 9e journée de Serie A, championnat italien de football. Sur le terrain pendant toute la rencontre, le Diable Rouge aura été l'un des artisans de la victoires des Partenopei, auteur d'un but sur penalty et d'un assist. Après l'ouverture du score signée l'Espagnol Fabian Ruiz, arrivé cet été en provenance du Betis Séville, Mertens a brillé dans le second acte. Le Diable Rouge a d'abord doublé l'avance des siens sur penalty à la 82e avant de servir le Croate Marko Rog pour le 3e but (86e).

Toujours deuxième avec 21 points, Naples reprend toutefois deux unités sur la Juventus (25 pts), accrochée à domicile par le Genoa (1-1) plus tôt dans la journée.