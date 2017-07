Ses vacances sont terminées depuis quelques jours. Après les tests médicaux d’usage, Dries Mertens a repris le chemin de l’entraînement avec le reste de l’équipe du Napoli avec une idée fixe : faire mieux que la troisième place de la saison dernière.

" Cela peut être notre saison. Certainement. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression", a-t-il expliqué dans la Gazzetta Dello Sport. "Il faut juste travailler dur et éviter de répéter certaines erreurs qui nous ont coûté des points. Le problème n’est pas d’avoir terminé troisièmes mais nous avons pris 84 points en jouant le meilleur football d’Italie, en battant certains records sans pour autant rien gagner."

Niveau record, le Diable a beaucoup donné justement, explosant toutes ses performances précédentes avec, au final, 34 réalisations en 46 matches toutes compétitions confondues.

"Je vais être honnête : même moi, j’ai été surpris. Pour moi, qu’importe le joueur qui évolue en pointe ici, il marquera beaucoup parce que le style de Sarri, c’est tout pour l’attaque", a-t-il insisté dans la presse italienne. "La blessure de Milik a changé ma carrière. Je ne le nie pas. Parfois, l’infortune d’un coéquipier peut vous aider et modifier votre situation. Dans mon cas, cela a changé mon rôle. Sarri a eu l’intuition de me faire jouer dans l’axe et je doute qu’il ait pensé que je puisse y être aussi efficace. Mais il y a une autre chose, c’est que je n’étais jamais vraiment aligné dans la durée avant. Cela a beaucoup joué. Mes trois premières années, je pouvais marquer un doublé à un match et me retrouver sur le banc le suivant. Cela m’a énervé un moment."

Et à l’heure actuelle, un tout autre sentiment l’habite, celui d’une confiance totale en son coach : "Sarri a fait tellement pour moi et je ne sais pas si je pourrai jouer avant-centre pour un autre entraîneur. Il a son style qui permet de tirer les meilleurs des attaquants, pas que de l’avant-centre. Il suffit de voir le nombre de buts que Callejon et Insigne ont marqué", souligne-t-il tout en avouant un regret : "Ne pas être meilleur buteur pour un but m’a rendu triste. Je pense que j’aurais pu rattraper Edin Dzeko. Celui qui dit qu’il ne regarde pas le classement du meilleur buteur est un menteur".