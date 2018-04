Pour ce nouvel épisode de notre série Histoires de Diables, nous vous proposons de revenir sur les jeunes années difficiles de Dries Mertens, devenu à 30 ans un élément incontournable de l'équipe nationale.



"Je suis content d’être là où je suis. Mon trajet n’a pas été linéaire mais fait encore actuellement ma force." Dries Mertens ne critiquera jamais ceux qui l’ont laissé de côté au fil des années. Il voit son passé comme une arme que ceux qui ont toujours tout reçu sans le moindre effort n’auront jamais dans leur escarcelle.

Depuis sept ans, il s’est imposé au PSV Eindhoven, à Naples et chez les Diables. Une épopée qu’il n’aurait jamais pu vivre sans des années à ramer et à entendre ses parents, ses équipiers, ses coaches et les dirigeants de ses clubs lui rabâcher la même ritournelle: "Tu es trop petit pour devenir pro."



© D.R.