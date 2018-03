Tous les cadres des Diables passés devant la presse l’ont dit : les quelques jours de congé que leur a offerts Roberto Martinez leur ont fait du bien.

Le temps de jeu de la plupart des joueurs appelés en sélection est complètement fou. Cinq d’entre eux tournent à plus de 3.000 minutes depuis le début de saison. Ils sont 15 à dépasser le cap des 2.000 minutes.

Pour Dries Mertens, cinquième de ce classement avec 3.274 minutes et une activité folle en match, les jours libres qu’il a reçus en début de rassemblement ont été salvateurs.

"Nous sommes en plein moment de stress avec Naples et souffler m’a fait beaucoup de bien", avoue le Louvaniste.

Vous n’êtes donc pas mécontent de ne jouer qu’un seul match ?

"Ce n’est pas mal. Je sens que les gars sont très frais lors des sessions d’entraînement. Il y aura donc beaucoup d’envie durant le match de mardi. Comme si ces quelques jours sans football nous avaient donné une nouvelle faim. Les congés ont fait du bien."

Avant la trêve hivernale, vous avez connu un moment de creux avec neuf rencontres de Calcio sans le moindre but. Sur les neuf derniers matches vous avez toutefois marqué sept buts. Comment expliquez-vous ce changement ?

"Honnêtement ? J’ai eu quelques jours de repos. J’étais fatigué en fin d’année. Je suis tombé malade et j’ai eu droit à six jours de congé. La trêve m’a aussi fait du bien."

Donc il faudrait idéalement une semaine de congé avant la Coupe du Monde ?

"Ça ferait du bien (rires) ."

Plus sérieusement, vu la fin de saison folle qui vous attend avec Naples, n’avez-vous pas peur d’arriver sur les rotules en Russie ?

"On est professionnels. On aura du repos après la Coupe du Monde. Nous sommes assez adultes pour nous relancer pour la Coupe du Monde. J’espère évoluer à un haut niveau chaque semaine jusqu’au Mondial."

Pensez-vous pouvoir décrocher le titre en Serie A ?

"On a vraiment envie d’y parvenir. On est revenus à deux points de la Juventus. J’espère qu’on peut continuer sur notre lancée. Il nous reste neuf finales. La ville de Naples rêve et nous aussi. Ça fait du bien mais cela colle aussi pas mal de pression. J’espère pouvoir être décisif."

Roberto Martinez a été clair : vous n’entrez pas dans ses plans pour jouer en attaque…

"C’est difficile pour moi d’évoluer en attaque ici car je suis moins entouré de joueurs en mouvement qu’à Naples. Avec les Diables, je suis davantage le gars qui court. Le coach me demande de prendre la profondeur et d’amener de la largeur."