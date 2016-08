E. Hazard: "Je suis toujours le même joueur"

Diables Rouges

C’est une gourmandise dont Stamford Bridge avait failli oublier le goût. Un geste technique dont il raffole, qu’il réussit quasiment à chaque fois et qui fait se lever les foules.

Alors que les vagues bleues ne cessaient de déferler sur le but de Burnley en seconde période, Eden Hazard promenait son insolente technique sur son aile gauche. Là, dans la surface de réparation, il a adressé une merveille de centre en coup du foulard qui ne s’est malheureusement pas transformée en passe décisive.

Le Diable en souriait, reprenant un plaisir parfois égaré la saison dernière où il n’a que trop souvent joué diminué.

Au-delà de la fantaisie, l’inspiration trahit une réalité, celle d’un plaisir retrouvé. Comme son efficacité.

Sur sa première accélération, après un ballon récupéré dans sa moitié de terrain, le Brainois n’a jamais été rattrapé, s’engouffrant dans les espaces qui s’étaient ouverts, fixant un défenseur pour ouvrir la marque d’une frappe enroulée que Thierry Henry appréciera à sa juste valeur.

Une frappe qui lui a permis d’inscrire son 6e but sur ses huit derniers matches de Premier League (soit autant que lors de ses 44 précédents matches de championnat). Et derrière, la machine Chelsea s’est enclenchée dans le sillage du Diable, à l’origine du deuxième but de Willian et sorti quand l’excellent travail dos au but de Michy Batshuayi a amorcé l’action qui a permis à Moses de sceller la marque alors qu’Hazard n’a plus trouvé la faille.

Quand un défenseur ne s’en est pas mêlé pour repousser un ballon sur la ligne, Heaton s’est interposé à trois reprises.

"J’aurais pu marquer plus de buts", a reconnu Eden Hazard. "J’en ai mis un, c’est suffisant, j’espère en marquer plus la prochaine."

Ce qui a de fortes chances de se produire vu le visage affiché par le joueur, aérien dans sa conduite de balle, inspiré dans ses choix et surtout en pleine possession de ses capacités athlétiques.

"Clairement, il est de retour à son meilleur niveau. Il reprend du plaisir, je ne veux pas le voir courir derrière", a souligné Ruud Gullit sur le plateau de Match of The Day. À ses côtés, Alan Shearer n’y est pas allé par quatre chemins : "On revoit le Hazard d’il y a deux ans."

La raison de ce retour vers le futur tient en cinq lettres : Conte. "La première chose qu’Antonio Conte a réalisée est qu’il devait l’avoir de son côté", a relevé l’ancien attaquant. "Il sait qu’il peut lui faire gagner des matches".

En le plaçant dans les meilleures dispositions. "Je suis toujours le même joueur mais j’ai besoin de confiance", a reconnu le Diable. "Le coach nous donne de la confiance. Il connaît les joueurs parce qu’il était lui-même joueur. Il arrive à nous motiver. Il me dit parfois de repiquer dans l’axe, d’autres fois d’écarter pour ouvrir le jeu. Il veut que je marque des buts, que je fasse la différence."

"Eden est un joueur fantastique. Il travaille très bien avec une attitude formidable", a assuré Antonio Conte. "Dès le premier jour, j’ai vu sa volonté de bien travailler, de revenir très vite en forme. Je suis ravi de son implication mais je peux aussi dire qu’il ne peut que progresser".

Stamford Bridge n’a pas fini de se régaler…