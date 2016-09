Eddy Casteels se paie les Diables rouges: "D'abord, tu dois mouiller ton maillot et tout donner sur le terrain"

Diables Rouges

Eddy Casteels a tenu à fustiger le comportement des stars qui composent notre équipe nationale de football, même s'il avoue ne pas s'être ennuyé pendant la rencontre qui a vu les Diables rouges prendre une leçon de football face aux coéquipiers de Diego Costa. "Je ne me suis pas ennuyé, mais j'ai vu pendant 90 minutes tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'ose le dire à tête reposée. J'en ai d'ailleurs parlé à mes joueurs. Les Diables Rouges ont tellement de talent, mais ils ne peuvent tout simplement pas jouer comme ça. Nous, nous ne sommes pas ça", a déclaré à Sporza le coach de notre équipe de basket.

D'après lui, le comportement et le langage corporel des joueurs sont clairement à blâmer. "Leur langage corporel faisait mal à voir. Pour moi mais aussi pour les fans. Ce qu'ils osent vendre dans les interviews, ce sont des fumisteries et des balivernes. D'abord, tu dois mouiller ton maillot et tout donner sur le terrain." La peur de se blesser en début de saison, de griller les cartouches trop tôt, ou encore la grande fatigue accumulée à cause d'une saison (trop) pleine ? Les excuses peuvent aisément s'enchaîner et se défendre... mais mouiller le maillot reste un impérissable facteur de respect des couleurs.