Chelsea est prêt à toutes les folies pour garder son joyau. Les Blues risquent bien d'exploser leur tirelire pour notre capitaine.

Selon le Daily Express, le club londonien désire faire rempiler le meilleur joueur du mois de septembre. Actuellement, les émoluments du prodige belge émarge à 200 000 de livres hebdomadaires. Chelsea veut lui offrir un nouveau contrat démentiel qui grimperait jusqu'à... 350.000 livres par semaine. Ce joli pactole lui permettrait de gagner 20,5 millions d’euros par an. Une offre non refusable pour le numéro 10 des Diables Rouges qui deviendrait le joueur le mieux rémunéré d'Angleterre.

Le plus grand salaire... en alternance !

Alexis Sanchez dispose du plus haut salaire en Premier League en ce moment. Une anomalie lorsque l'on observe les performances du Chilien depuis son arrivée à Manchester United en provenance d'Arsenal. Il gagne un peu moins que 350.000 livres sterling par semaine. Cette année, le Sud Américain n'est même pas un titulaire indiscutable. Eden Hazard partagerait donc le titre de joueur le mieux payé avec lui. En revanche, il dépasserait les énormes salaires de Mesut Ozil (300.000 £/semaine) ou encore Paul Pogba (390.000 £/semaine).

Salaire à hauteur de ses performances

Depuis la Coupe du Monde, le joueur de 27 ans marche littéralement sur l'eau. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 9 matchs, il est indispensable à son équipe. Il est le joueur le plus décisif d'Angleterre. Inarrêtable également avec notre équipe nationale, l'ailier s'est rapproché des cages avec Sarri ce qui lui permet de se procurer plus d'occasions. Autre argument de poids à cette revalorisation salariale : le Real Madrid. Cette concurrence pousse les dirigeants de Chelsea à accélérer dans ce dossier afin de garder la main. Orpheline de Ronaldo, parti à la Juve, et auteure d'un début de campagne raté, la Casa Blanca avait coché le nom d'Hazard pour remplacer le Lusitanien. Cependant, Chelsea était parvenu à convaincre Hazard de rester et de ne pas partir au clash au contraire de... Thibaut Courtois. Récemment, le joueur avait même déclaré qu'il était prêt à finir sa carrière à Chelsea. Cette offre mirobolante sera-t-elle suffisante pour pousser Eden à rester à Chelsea ?