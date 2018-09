Le capitaine des Diables est dans la forme de sa vie. Il a encore, lors de ce match de préparation àla Nations League, régalé les observateurs de ses crochets, ses déviations, ses accélérations et son intelligence de jeu. Lui à qui on a déjà reproché de ne pas être assez décisif face au but est en train de faire taire de nombreux détracteurs.





Lors de la Coupe du Monde, Eden a été rayonnant, se montrant dangereux à tout moment, agissant en véritable poison pour les défenses adverses. Mais cette bonne forme ne date pas que du Mondial. Le Diable Rouge est très décisif avec la Belgique depuis... l'Euro 2016!





Depuis le dernier championnat européen, Edinho a pris une autre dimension et ne cesse d'être décisif. Le joueur de Chelsea a disputé 27 rencontres depuis le début du défunt championnat européen. Depuis, il est direcement impliqué dans... 27 buts.





Le Brainois a inscrit 13 buts et réalisé 14 passes décisives en 2136 minutes de jeu, soit un but ou assist toutes les 79 minutes.





Et cette bonne forme ne se vérifie pas que sous la tunique noir-jaune-rouge. Chez les Blues, le N.10 de Stamford Bridge a soigné ses statistiques en ce début de saison. En 4 apparitions (il a débuté deux fois sur le banc), Eden a mis 2 buts et autant de passes décisives. En moyenne, une action décisive toutes les 56 minutes. De quoi permettre à Chelsea de siéger en tête du classement aux côtés de Liverpool et Watford avec le maximum de points.





Un rythme de Ballon d'Or... Une ambition qui semble dater d'autrefois et aujourd'hui mise de côté, favorisée par les titres collectifs et le simple épanouissement personnel sur le terrain.

Juste avant de sortir, il a achevé son récital en offrant à Michy Batshuayi la balle de 0-3 sur un caviar. Un 26e but et un 26e assist (en 93 rencontres) sous le maillot tricolore pour celui qui fait les beaux jours de la sélection belge.