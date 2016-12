Si Michy Batshuayi n’a pas débuté au coeur de l’attaque des Blues lundi, ce n’est pas le cas d’Eden Hazard. Pour la première fois sous Conte, le Diable a été testé comme faux neuf. Et cela a été une réussite.

"Nous avons eu une semaine pour trouver la solution, en l’absence de Diego Costa, et j’ai fini par opter par celle-là, avec Eden comme avant-centre", a expliqué le manager italien. "Je suis satisfait. Hazard a un grand talent et s’est mis au service de l’équipe."

Auteur de son 50e but en Premier League sur penalty et d’une grosse prestation, le Belge a également reçu les compliments d’Eddie Howe, le coach de Bournemouth. "Il faut le dire, il a été incroyable. L’une des meilleures performances individuelles que j’ai pu voir. Ses mouvements, sa facilité à se retourner avec le ballon, sa technique… C’est très fort. Quand lui, Pedro et Willian contre-attaquent à ce rythme, c’est très difficile."