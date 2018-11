Le capitaine des Diables était l'invité du Canal Football Club, ce dimanche soir.



"Est-ce que tu vas un jour revenir en Ligue 1 ?", demande Witsel à Hazard par caméra interposée. "Oui, il y a eu des contacts. Mais non, ça ne m'a jamais tenté", explique Eden Hazard sans la moindre hésitation dans la voix sur le plateau de l'émission de Canal Plus. "J'ai toujours dit que si je devais revenir en Ligue 1, ce sera à Lille. Ça ne sera peut-être pas possible mais alors je ne reviendrai pas en Ligue 1."





Evidemment, le Brainois a du répondre à d'autres questions sur son avenir:Avant le mercato d'hiver, il y aura la cérémonie du Ballon d'or, début décembre:a simplement rappelé celui dont le favori est Modric.Hervé Mathoux a ensuite lancé le Diable sur cette demi-finale perdue contre la France. Avait-il le seum ?(rires)Enfin, Eden s'est expliqué sur sa bonne forme du moment, au contraire de la plupart des Français qui subissent un contrecoup: