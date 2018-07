Ce soir les Diables Rouges affrontent le Brésil dans ce qui pourrait être "LE match de cette génération".

Il s'agira d'un réel test pour les Belges qui n'ont encore connu aucun gros concurrent - dans un match à enjeu - lors de ce Mondial.

Et pour le Brésil ? Ce match sera aussi un réel test! Le média brésilien Terra Brazil redoute les Diables: "L'équipe de Roberto Martínez sera l'adversaire le plus costaud et le plus talentueux que l'équipe brésilienne a affronté jusqu'à présent à La Coupe du monde".

Le média poursuit en citant la principale qualité des Diables, l'efficacité: "Les Diables Rouges ont terminé en tête du groupe H (des qualifications, ndlr) en restant invaincu. Ils ont remporté neuf matches et réalisé un partage, le tout en marquant 46 buts pour en concéder seulement six. La Belgique possède la meilleure attaque en Europe, avec une moyenne de près de cinq buts par match."

Mais il analyse également nos failles: "Si l'attaque est le point fort, la défense est le point faible.Le schéma adopté par l'entraîneur espagnol a fait souffrir la Belgique avec une instabilité défensive qui s'est installée. L'équipe belge alterne entre de bonnes performances dans ce secteur, comme lors de la victoire contre l'Angleterre, et de moins bonnes comme par exemple contre la Tunisie où la Belgique a concédé deux buts."

A Noticia rappelle que malgré son beau parcours, "la Belgique n'a pas encore gagné de Coupe du Monde. Ils ont les qualités pour y parvenir en Russie mais ce ne sera pas simple pour eux de battre un Brésil décoré de 5 étoiles pour ses titres en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. En plus, le Brésil est bien inspiré en 2018."

Neymar vs Hazard

Globo encense Eden Hazard! Le média brésilien voit des similitudes entre le capitaine des Diables Rouges et le N. 10 du Brésil, Neymar : "Hazard est un talent précoce, qui a connu une trajectoire qui rappelle parfois celle de Neymar. Le capitaine de la Belgique figure parmi les meilleurs au monde."

Alors que le journal précise qu'"Hazard a connu une stagnation dans sa carrière en restant 6 années à Chelsea. Neymar s'est fait une place aux côtés de Messi et Ronaldo"

Mais Hazard était dans la dernière équipe UEFA de l'année et il voudra faire de cette Coupe la sienne. "Avec deux équipes douées techniquement et portées vers l'offensive, Brésil-Belgique promet d'être un beau match.", titrait le journal.

Surtout, cette rencontre voit s'opposer la meilleure attaque (la Belgique) contre la meilleure défense (le Brésil).