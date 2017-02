Le joueur de Chelsea tient une forme olympique depuis le début de la saison. Et forcément, il y a un revers à la médaille...

Soixante-sept. C'est le nombre de fois qu'Eden Hazard a subi une faute d'un adversaire. Cela fait plus d'une par demi-heure. Difficile de faire autrement, tant il apparaît que commettre la faute est la seule façon d'arrêter un joueur "on fire" cette saison. On en veut pour preuve l'invraisemblable slalom qui donne encore des cauchemars à Laurent Koscielny et Francis Coquelin...

Mais si personne n'a réussi à le stopper sur cette action, Eden Hazard reste le joueur dont les jambes se font le plus souvent chatouiller par les crampons adverses, juste devant Wilfried Zaha (Crystal Palace, soixante-six fautes subies) et Diego Costa (Chelsea, cinquante-six fautes subies). Un mal pour un bien, de l'aveu même du Diable rouge. "Quand les autres ne me touchent pas, cela signifie que je ne fais pas ce qu'il faut, que je suis pas bien dans le match", explique le joueur dans la presse britannique. "Je ne dis pas que j'aime être la victime des fautes des autres, mais c'est bon pour moi. Quand j'obtiens des coups francs, je ressens vraiment le jeu."









Plus loin, le Belge s'engage en annonçant pouvoir marquer plus de buts qu'il y a deux ans, lorsqu'il avait remporté le championnat et le titre de meilleur joueur de la compétition. En 2014-2015, il avait marqué à quatorze reprises en. Cette année, le voilà qui pointe déjà à dix buts, après vingt-quatre journées jouées., confirme-t-il.

Avec quarante-six passes-clés, 101 dribbles réussis (il est le meilleur dans cette catégorie en Angleterre), plus de cinquante tirs au but et un niveau de jeu rarement atteint dans sa carrière, la mission d'Eden Hazard est pour le moment réussie. Et forcément, ça énerve les défenseurs...