L'avant de Chelsea est cité avec insistance au Real Madrid, où il rejoindrait alors son idole, Zinedine Zidane.

Des buts, des assists et peut-être bientôt des titres ! La saison d'Eden Hazard se passe on ne peut mieux. Au point que les rumeurs de départ vers le Real Madrid reprennent de plus belle.

Arrivé en 2012 à Londres, le Belge est sous contrat jusque 2020, un bail qu'il avait prolongé en février 2015, avec une belle augmentation à la clé. Bref, si les Merengue le veulent, il faudra y mettre le prix.

La conquête d'un doublé Cup-championnat, voilà ce qui taraude celui dont Cesc Fabregas dit que seul Lionel Messi le surpasse techniquement. L'Espagnol ajoutait que pour atteindre le niveau de La Pulga et de Cristiano Ronaldo, il devait se montrer plus égoïste. "Fabregas n'est pas le seul à me dire cela", avoue Hazard. "Beaucoup de gens me disent que je dois être plus égoïste, mais quand je suis sur le terrain, parfois, je préfère donner une passe. J'essaye de plus penser à moi, match après match. Je sais que c'est bon pour moi de marquer plus de buts si je veux atteindre le niveau de Messi et Ronaldo. J'y travaille."





Notre entretien exclusif avec Eden Hazard





À titre de comparaison, Eden se situe près d'éléments plus distributeurs comme Mesut Özil, Christian Eriksen, Kevin De Bruyne ou encore David Silva avec sa moyenne de 47,9 passes effectuées par match. Encore un petit effort, donc...