Quand on lui demande s'il se considère parmi les meilleurs joueurs de la planète, le capitaine des Diables Rouges répond : "Un des meilleurs, oui, mais pas le meilleur".





Ensuite, il était inévitable de ne pas aborder la Ligue des Champions, avec la prestigieuse affiche qui se profile contre le FC Barcelone : "J'essaye de ne pas trop penser à ce match. Entre-temps, il y a encore deux mois de compétition à jouer. Quand tu es professionnel, tu as envie de jouer contre les meilleures équipes et joueurs du monde. Messi est le meilleur joueur au monde et le Barça reste la meilleure équipe sur les dernières quinze années. Ce sera une bonne expérience pour moi. Ce sera ma première contre le Barça. J'ai juste envie d'être sur la pelouse !"





Le maître à jouer des Blues est donc impatient de jouer ce huitième de finale et compte prouver sur les deux rencontres qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Un beau match dans le match se profile entre lui et Lionel Messi. La dernière fois que les deux joueurs étaient adversaires, c'était lors de la Coupe du Monde 2014 quand l'Argentine avait éliminé la Belgique. Le contexte était alors bien différent...