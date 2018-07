L’exercice est difficile. Mais il s’y est plié sans rechigner. Une petite demi-heure après la défaite face à la France, Eden Hazard - qui ne s’est, en revanche, pas arrêté en zone mixte - a répondu aux questions de la RTBF.

"Il n’y a pas eu beaucoup de mots dans le vestiaire après la défaite car il y avait beaucoup de tristesse. On méritait mieux, sur ce match même si on s’attendait à une rencontre de la sorte avec une équipe qui défend bien et qui joue en contre", expliquait Hazard.

Mais les Bleus ont marqué. "Le petit point noir, c’est évidemment ce but sur phase arrêtée. Mais on connaît la France de Deschamps, on s’attendait à cela et on n’a pas trouvé la petite étincelle pour marquer ce but. Je ne l’ai pas trouvée. La France a marqué en premier et cela devenait compliqué. Nous sommes tombés sur plus costauds. On aurait pu faire mieux mais on ne l’a pas fait." Même si physiquement les Diables étaient prêts à aller encore plus loin. "On aurait pu jouer 120 minutes s’il le fallait. On avait le ballon et tout le monde était à 100 %."

Ce qui est forcément frustrant. "Mais je suis très fier d’avoir fait partie de cette équipe. On a montré qu’en Belgique, on savait jouer au football. On est tous déçus mais heureux de ce qu’on a fait. En tant que capitaine, je suis fier."

Interrogé par un confrère de la VRT sur la qualité du jeu, Eden Hazard a également eu une petite phrase lourde de sens. "Je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France. On a le plus beau jeu, c’est plus mon style..."