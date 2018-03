Quelque 3 millions d'euros ont été investis pour une campagne sur les réseaux sociaux. Des contrats ont été signés avec des distributeurs au Canada. Des montres estampillées Tintin ont été créées et imaginées avec Moulinsart.

Et, désormais, la marque s'offre les services d'un ambassadeur de choix. Eden Hazard portera les couleurs (et les montres) de la marque belge durant un an. "Je suis fier de porter les couleurs d’une marque dont je partage les origines, l’enthousiasme, l’audace, mais aussi la volonté de s’adresser à toutes les générations, tous les pays et toutes les cultures", indique le joueur dans un communiqué. "Exactement les qualités du foot, le sport fédérateur par excellence !"