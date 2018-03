Le capitaine des Diables est content de retrouver ses collègues de l'équipe nationale. Leur dernier rassemblement date d'il y a quelques mois. Le but des belges demain sera de soigner le résultat et la manière, de sorte à régaler les fans qui se seront déplacés. Et en Russie, le but est d'aller le plus loin possible : "Il y a 4 ans, c'était différent. Nous avons plus d'expérience. On sait ce qu'on doit faire. On a un but: aller en finale et après on verra ce qui se passe".

Roberto Martinez dispose de tous ses joueurs à l'exception de Jordan Lukaku et Thibaut Courtois. Il se réjouit de pouvoir voir Nainggolan à l'oeuvre : "Ce sera une bonne opportunité de voir Radja. Comme les autres. Il sera impliqué."





Vingt-quatre Diables Rouges ont commencé, lundi, le dernier entraînement avant le match contre l'Arabie Saoudite. Radja Nainggolan et Mousa Dembélé n'étaient pas présents sur la pelouse du Belgian Football Center de Tubize. Quelques minutes plus tôt, le sélectionneur Roberto Martinez avait indiqué que tout son groupe est disponible pour la rencontre amicale de mardi.

"Hormis Thibaut Courtois et Jordan Lukaku, qui sont déjà rentrés dans leur club, tout le monde est 'fit' et disponible pour le match", a déclaré Martinez en conférence de presse.

Quelques minutes plus tard, l'entraînement commençait avec vingt-quatre joueurs sur le terrain, mais sans Nainggolan et Dembélé. Marouane Fellaini, qui s'est entraîné individuellement toute la semaine, a effectué son retour au sein du groupe.

