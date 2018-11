Eden Hazard était le dernier à quitter le vestiaire. En vrai capitaine, il s’est arrêté devant les micros pour livrer son analyse de cette défaite historique. "Les vingt premières minutes étaient bonnes", dit Hazard. "Mais elles nous ont fait penser qu’on allait gagner le match facilement."

Qu’est-ce qui n’a pas marché, Eden ?

"Après le 0-2, on a oublié les automatismes et les bases du football. On a oublié de bien défendre en équipe. Le résultat est qu’on s’est pris cinq buts. On mérite de perdre, c’est clair."

Comment est-ce que le match a pu basculer dans ce troisième quart d’heure ?

"Parfois, il y a des choses qui ne s’expliquent pas en football. La Suisse était sur un moment de folie. Elle aurait pu essayer plein de choses, tout aurait réussi. Nous avons manqué de hargne dans les duels et de précision avec le ballon. À 0-2, il aurait suffi de bien défendre. On savait que la Suisse devait marquer trois buts (NdlR : en fait, c’était quatre) . On ne l’a pas fait. Toute l’équipe doit se remettre en question."

La Belgique s’est-elle crue trop belle ?

"Pas du tout. On a des joueurs de qualité. Tout n’est pas à jeter. La déception est là, mais il faut réfléchir et travailler. Rien n’est acquis en football. Les prochains mois seront importants dans nos clubs respectifs. Quand on se retrouvera en sélection, il faudra qu’on revienne avec les pieds sur terre et qu’on gagne nos matches. Ce qui est arrivé ce dimanche soir est dû à un manque de sérieux."

Le seul rayon de soleil, c’est la prestation de Thorgan.

"Oui, je suis content pour lui parce qu’il marque deux buts. Mais lui, il aurait préféré ne pas marquer et gagner le match. Mais il a fait un bon match et a marqué des points. C’est peut-être le seul qui en a marqué ce dimanche."